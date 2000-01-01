17.07 10:10 MIGnews.com

Кахлон пополнит фонд социального жилья на 1000 квартир

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Министр финансов Моше Кахлон представит в понедельник, 17 июля, на утверждение социально-экономического кабинета министров программу по привлечению средств на пополнение фонда социального жилья. Речь идет о дополнительной схеме приобретения квартир для ожидающих социального жилья, вслед за договоренностью о выделении на эти цели 5% квартир, строящихся на государственной земле в рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”).В рамках проекта, который Моше Кахлон представит на утверждение социально-экономического кабинета, компания “Амидар” привлечет в банках и финансовых учреждениях миллиард шекелей посредством выпуска облигаций. Возврат этого займа будет внесен в государственный бюджет сроком на 10 лет. Речь идет о дополнительной сумме, которая добавится к доходам от налогов в рамках Закона о продаже жилья, также предназначенным на приобретение квартир в фонд социального жилья.С начала 2015 года на приобретение соцжилья государством был выделен миллиард шекелей, еще 350 миллионов были выделены на ремонт и эксплуатацию соцжилья. Кроме того, в рамках соглашения между министерством финансов, министерством строительства и Еврейским агентством “Сохнут” будут построены 2.650 малометражных квартир для ожидающих соцжилья, стоимость проекта составляет 530 миллионов шекелей.“Это благая весть для сотен семей, много лет ожидающих выделения социального жилья, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Таким образом, мы сможем существенно уменьшить время ожидания квартир и сократить очередь. Обеспечение льготников социальным жильем - неотъемлемая часть борьбы за равенство возможностей и сокращение социального неравенства”.Компания “Амидар” в течение года вела подготовку к процессу привлечения средств, который начнется в течение ближайших недель после завершения всех необходимых утверждений со стороны правительства. “Амидар” - крупнейшая в Израиле компания, занимающаяся распределением и эксплуатацией социального жилья, в ее ведении находятся около 40.000 квартир. Она также перечисляет льготникам помощь на съем жилья от министерства строительства и ведет другие проекты на сотни миллионов шекелей в год. Таким образом, с учетом объема и спектра деятельности “Амидара”, эта компания сможет обеспечить соблюдение всех необходимых условий для приобретения квартир в жилой фонд, таких как прозрачность процесса, повышенные требования к отчетности, расширенные механизмы контроля и тому подобное.