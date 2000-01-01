16.07 18:11 MIGnews.com

Есть ли пузырь?

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После многочисленных спекуляций и предположений наконец-то появились данные из надежных источников: управление по регистрации автомобилей сообщило, что 726 тысяч автомобилей заложены банкам под полученную на их покупку и все еще не выплаченную ссуду.Речь идет о 21% от общего количества автомобилей на дорогах Израиля — 3,44 миллиона — включая машины с места работы, а также лизинговые и арендованные машины. Объемы кредитов, полученных на покупку новых автомобилей постоянно растут: cогласно данным управления по регистрации автомобилей, из 336.885 новых автомобилей, зарегистрированных в 2016 году, 176.759 были заложены банкам.Другими словами, 52% новых автомобилей, приобретенных в 2016 году, были куплены на полученную от банка ссуду.По сравнению с ипотечными ссудами, ссуды на приобретение новых автомобилей являются более опасными с точки зрения гарантий, потому что стоимость автомобиля падает на десятки процентов за время выплаты ссуды, поэтому и залог автомобиля в пользу банка является менее эффективным в случае возникновения проблем с возвратом ссуды.Именно поэтому банковский контролер обязал банки определить и представить объемы кредитов, выданных на покупку автомобилей в 2016 году. Согласно данным, переданным банками по требованию Банка Израиля, объем кредитов, предоставленных банками частным клиентам на покупку автомобилей, составил на конец июня 2017 года 9,2 миллиарда шекелей.Но специалисты, занятые продажей автомобилей, предполагают, что реальные цифры выше, потому что данные банков не включают в себя обычные «потребительские» ссуды и финансовый лизинг автомобилей.Кроме того, этот показатель не включает в себя банковские кредиты, полученные лизинговыми компаниями и компаниями по прокату автомобилей, чтобы заинтересовать клиентов всевозможными вариантами ссуд, позволяющими приобрести новую машину практически без наличных.