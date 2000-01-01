17.07 05:35 MIGnews.com

Богатые тоже платят

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В последнее время у множества владельцев яхт в Израиле появилась возможность вспомнить тихим и добрым словом экс-министра финансов Яира Лапида. Дело в том, что многие из них обнаружили в своих почтовых ящиках уведомление из Налогового управления, в котором им предлагается уплатить налог на покупку имеющейся у них яхты.В 2014 году вступил в силу «налог на богатых», инициатором которого являлся занимающий в то время пост министра финансов Яир Лапид. Согласно закону, который вступил в силу сроком на 4 года (до августа 2018 года), были введены налоги на предметы роскоши, среди них квадроциклы, джипы, меха, антиквариат, яхты, водные мотоциклы, частные самолеты и прочее.Но, до недавнего времени, от владельцев яхт, которые находятся во владении более 5 лет, не требовали выплаты налога и только сейчас, незадолго до окончания действия налога, налоговое управление начало рассылать требование об уплаты всем владельцам яхт при их прибытии в Израиль. Естественно, на этом фоне возникли разногласия между налоговиками и владельцами яхт: какую яхту можно считать импортированной в Израиль. Многие яхты бороздят моря и океаны под чужими флагами и зарегистрированы в других странах, в Израиле они могут находиться на правах гостей в течение трех месяцев, и в это время их владельцы не обязаны платить налоги.Если яхта находится в Израиле более 3 месяцев, то она считается импортированной и ее владелец обязан выплатить налог в размере 32% — 15% налог на покупку и 17% НДС. Владельцы яхт утверждали, что долгие годы никто не требовал соблюдения «правила трех месяцев» и что нельзя обязать их платить налог за покупку яхты, купленной задолго до появления на свет самого «налога на богатых».В налоговом управлении видят все несколько в ином свете: по их мнению, часть владельцев яхт ускользнули от выплаты налогов, зарегистрировав яхту в других странах, и теперь государство до них наконец-то добралось. Поэтому налоговики утверждают, что владельцы яхт могут винить только самих себя в том, что все эти годы уклонялись от уплаты налогов.Основным разногласием на данном этапе является ретроактивность закона. В налоговом управлении согласны, что проблематично взимать налог согласно стоимости яхты 10 лет назад и потому они идут навстречу владельцам «старых» яхт в оценке их стоимости.