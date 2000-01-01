Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Богатые тоже платят | Фото: Thinkstock17.07 05:35   MIGnews.com

Богатые тоже платят

В последнее время у множества владельцев яхт в Израиле появилась возможность вспомнить тихим и добрым словом экс-министра финансов Яира Лапида. Дело в том, что многие из них обнаружили в своих почтовых ящиках уведомление из Налогового управления, в котором им предлагается уплатить налог на покупку имеющейся у них яхты.

В 2014 году вступил в силу «налог на богатых», инициатором которого являлся занимающий в то время пост министра финансов Яир Лапид. Согласно закону, который вступил в силу сроком на 4 года (до августа 2018 года), были введены налоги на предметы роскоши, среди них квадроциклы, джипы, меха, антиквариат, яхты, водные мотоциклы, частные самолеты и прочее.

Но, до недавнего времени, от владельцев яхт, которые находятся во владении более 5 лет, не требовали выплаты налога и только сейчас, незадолго до окончания действия налога, налоговое управление начало рассылать требование об уплаты всем владельцам яхт при их прибытии в Израиль. Естественно, на этом фоне возникли разногласия между налоговиками и владельцами яхт: какую яхту можно считать импортированной в Израиль. Многие яхты бороздят моря и океаны под чужими флагами и зарегистрированы в других странах, в Израиле они могут находиться на правах гостей в течение трех месяцев, и в это время их владельцы не обязаны платить налоги.

Если яхта находится в Израиле более 3 месяцев, то она считается импортированной и ее владелец обязан выплатить налог в размере 32% — 15% налог на покупку и 17% НДС. Владельцы яхт утверждали, что долгие годы никто не требовал соблюдения «правила трех месяцев» и что нельзя обязать их платить налог за покупку яхты, купленной задолго до появления на свет самого «налога на богатых».

В налоговом управлении видят все несколько в ином свете: по их мнению, часть владельцев яхт ускользнули от выплаты налогов, зарегистрировав яхту в других странах, и теперь государство до них наконец-то добралось. Поэтому налоговики утверждают, что владельцы яхт могут винить только самих себя в том, что все эти годы уклонялись от уплаты налогов.
Основным разногласием на данном этапе является ретроактивность закона. В налоговом управлении согласны, что проблематично взимать налог согласно стоимости яхты 10 лет назад и потому они идут навстречу владельцам «старых» яхт в оценке их стоимости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:21
С февраля в Китае запретят VPN-сервисы
03:30
Мужчина застрял в банкомате и попросил спасти через записки
02:05
Пассажир самолета сдал в багаж банку пива
01:22
В Китае разрешили сдавать в "камеру хранения" мужей
00:20
Страны Залива требуют отобрать у Катара ЧМ-2022
23:09
Уругвай - первая страна, где полностью легализовали коноплю
20:43
Яалон обзывает Либермана
20:19
Египетская военная делегация прибыла в Газу
19:42
Арестован брат президента Ирана
19:20
Эль-Аль захлестнула волна пассажиров
19:09
Цфат: Мэрия объявила чрезвычайное положение
18:46
Щаранский: Макрон сорвал маску с антисионистов
18:11
Есть ли пузырь?
17:15
Члены комитета Кнессета призвали заморозить покупку подлодок
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus