17.08 06:33 MIGnews.com

У Шфаим строят гигантскую парковку с автобусами в Тель-Авив

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Кабинет министров по вопросам жилья под председательством Моше Кахлона утвердил проект строительства перехватывающей парковки системы “паркуйся и езжай” в районе населенного пункта Шфаим: парковка будет включать в себя 7000 машиномест, железнодорожную станцию и автобусную станцию. Перехватывающие парковки призваны облегчить людям дорогу на работу и с работы, позволяя избежать пробок и воспользоваться удобной системой общественного транспорта.Проект будет построен на участке площадью 265 дунамов, расположенном на территории общественного совета Хоф а-Шарон, в районе пересечения 20 шоссе с востока, 2 трассы с запада и 541 шоссе с юга. В рамках проекта будет построен трехэтажный парковочный комплекс на 7000 мест, еще около 60 парковочных мест будет выделено возле железнодорожной станции, будут выделены также 80 мест для ночной парковки автобусов, оборудованы места для парковки мотоциклов и велосипедов и платформы для “шаттлов”.С перехватывающей парковки “Шфаим” можно будет быстро и удобно добраться до правительственного комплекса (“Кирия”) в Тель-Авиве, зданий бриллиантовой биржи в Рамат-Гане, бульвара Ротшильд, улицы Ибн Гвироль, коммерческого центра Митхам Атидим в Тель-Авиве и до Тель-авивского университета.На территории перехватывающей парковки будет построена железнодорожная станция, пешеходный мост к железнодорожным платформам, административные здания, торговые площади и кафе.Перехватывающая парковка “Шфаим” - одна из сети автостоянок системы “паркуйся и езжай”, призванных снизить количество легкового автотранспорта, въезжающего в Тель-Авив, уменьшить количество автомобильных пробок и поощрить пользование общественным транспортом.Утвержденный проект пополнит ранее одобренную программу расширения перехватывающей парковки “Шапирим”, где будет построен второй этаж на 2000 машиномест. Управление планирования и застройки продвигает еще два проекта системы “паркуйся и езжай” - возле перекрестка “Мораша” между Петах-Тиквой и Герцлией и возле развязки “Маво Аялон” в районе Ришон ле-Циона будут построены комплексы перехватывающих парковок на 2000 машиномест каждый.