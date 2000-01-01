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16.08 07:53   MIGnews.com

Закончилась забастовка в банке Мизрахи

После длительных переговоров, продолжавшихся всю минувшую ночь, завершилась забастовка в Банке Мизрахи.

Переговоры длились 12 часов, после чего профсоюзные лидеры Дани Дайян и Ави Сулейман подписали соглашение об условиях окончания забастовки.

Забастовка продолжалась две недели. Сотрудник банка ранее отказывались давать гарантию того, что откажутся от забастовок на продолжительный период времени в случае, если их нынешние требования будут удовлетворены.

Менеджмент также требовал от сотрудников согласится на условия слияния с Банком Эгуд, в то время как коллектив - выплату бонусов младшему административному составу. Менеджмент также отказывался оплачивать сотрудникам дни забастовки.
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