16.08 07:53 MIGnews.com

Закончилась забастовка в банке Мизрахи

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После длительных переговоров, продолжавшихся всю минувшую ночь, завершилась забастовка в Банке Мизрахи.Переговоры длились 12 часов, после чего профсоюзные лидеры Дани Дайян и Ави Сулейман подписали соглашение об условиях окончания забастовки.Забастовка продолжалась две недели. Сотрудник банка ранее отказывались давать гарантию того, что откажутся от забастовок на продолжительный период времени в случае, если их нынешние требования будут удовлетворены.Менеджмент также требовал от сотрудников согласится на условия слияния с Банком Эгуд, в то время как коллектив - выплату бонусов младшему административному составу. Менеджмент также отказывался оплачивать сотрудникам дни забастовки.