Арендовать или брать квартиру в ипотеку?

Во времена жизни Достоевского многие граждане не имели собственного жилья, а арендовали его. Сегодня, когда цены на недвижимость растут, вновь появилась такая тенденция. Но всегда ли выгодно снимать квартиру? Не легче ли воспользоваться предложениями от банков.
Ипотечные кредиты
Интересна ипотека тем, кто не имеет всей суммы на покупку недвижимости, но обладает некоторой суммой для внесения первоначального платежа. Жилье сразу же становится вашей собственностью. Вы можете сделать ремонт по своему вкусу, а после выплаты долга распоряжаться объектом в полную меру.
К достоинствам ипотеки относится:
вы сможете выплачивать долг под небольшие проценты, с выбором наиболее удобной схемы выплат;
ежемесячная сумма остается фиксированной, если кредит на жилье оформлялся в рублях;
каждый месяц вы будете отдавать примерно такое же количество денег, как при аренде.
К недостаткам относится возможность потерять свое приобретение при большой просрочке по платежу. Для многих такая финансовая нагрузка является непосильной. Кроме этого, для получения ипотечных средств нужно иметь официальную работу, положительную кредитную историю.
Аренда квартиры
При оплате за такое жилье нужно вносить меньшую сумму. Если в какой-то месяц вы не сможете погасить задолженность, всегда можно договориться с владельцем квартиры о рассрочке платежа.
Этот вариант выбирают люди, которые копят на первоначальный взнос по ипотеки или часто меняют место жительства. Вы без проблем сможете найти более комфортный или престижный вариант, заняться поиском объекта ближе к работе.
К недостаткам относится:
возможное увеличение ежемесячной оплаты в одностороннем порядке;
нечестность со стороны владельцев помещения;
отсутствие возможности сделать ремонт или перепланировку.
Часто владельцы недвижимости выдвигают особые требования. Они могут заключаться в запрете на содержание домашних животных. Иногда отказ получают семьи с детьми. Будьте готовы и с тем, что вам придется мириться с мебелью арендодателей, поскольку избавиться от нее вам вряд ли позволят.
Какой вариант выбрать?
Отдавать придется каждый месяц часть своей зарплаты либо в банк, либо арендодателю. Разница заключается в «сухом остатке» через 10 лет. Если вы брали кредит на дом, то через это время вы станете его полноценным владельцем. А в случае с арендой через 10 лет вы так и останетесь без своего жилья.
Если же вы выбираете ипотеку, то нужно быть готовым к тому, что потребуются средства на ремонт, покупку мебели и техники. Если же вы решите купить квартиру на стадии строительства, то в это время придется платить как за аренду, так и выплачивать долг по ипотеки. Поэтому при выборе наиболее подходящего варианта учитывайте:
какая сумма у вас есть для внесения первоначального платежа;
планируется ли переезжать в ближайшее время;
сможете ли вы погашать задолженность своевременно;
насколько стабильная у вас работа.
В заключение отметим, что при выборе ипотеки всегда есть возможность немного уменьшить сумму ипотечных платежей за счет оформления налогового вычета. Вы можете оформить возврат налогов с приобретенной недвижимости или просто отказываете от уплаты налога на определенную сумму.