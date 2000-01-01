Откачка жидких отходов, автомоек и грунтовых вод – быстрая работа на современном оборудовании
В результате производственных процессов и жизнедеятельности человека образуется большое количество отходов, в том числе и жидких. Их своевременное удаление и правильная утилизация представляет серьезную проблему, справиться с которой могут далеко не все предприятия. Тем более она не под силу обычным гражданам.
Ассенизаторские услуги для крупных предприятий и частных домовладений
Для решения вопросов, связанных с вывозом ЖБО, лучше обратиться к профессионалам, имеющим многолетний опыт в этой области. Компания располагает специализированной техникой, необходимой для откачки жидкости. Вы можете заказать каналопромывочную или ассенизаторскую машину, а также арендовать илосос в Москве. Это оборудование применяется для вакуумной очистки колодцев, ливневых коммуникаций и канализации от ила. Оно предназначено для эффективной и интенсивной чистки и перевозки грязи, может использоваться в любое время года.
Оказывается весь комплекс ассенизаторских услуг:
Откачка и вывоз жидких отходов с предприятия или частной территории с использованием современной техники. Опытный ассенизатор и водитель быстро и своевременно выполнят все мероприятия.
Оперативно осуществляется удаление ила из выгребных ям, септиков, очистных приспособлений, резервуаров и водоемов на территории столицы и области.
Откачка септиков индивидуальных канализаций в частных домовладениях. В любое время осуществляется плановый или аварийный выезд мощной ассенизаторской машины для опорожнения емкости септика и стоков.
Очистка автономной и централизованной канализации. С помощью ассенизаторских автомобилей и илососов, имеющихся в собственном автопарке, устраняются все проблемы.
Удаление и утилизация бурового шлама с любых объектов. Жидкие и твердые отходы, образующиеся при бурении, убираются с помощью специализированной техники.
Безопасное удаление сточных вод на автомойке без остановки работы
Профессионально выполняется откачка мойки в Москве быстро и недорого с последующей транспортировкой отработанной жидкости в определенное место. Она производится без нарушения производственного процесса на предприятии, что важно как для предпринимателя, так и для клиентов. Операцию следует планировать своевременно, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Она состоит из двух этапов: откачка жидкости и размывка слоя ила.
В число услуг включается сбор отходов автомойки, их вывоз, и по желанию заказчика – утилизация с соблюдением всех норм и правил с предоставлением соответствующих документов. Осуществляется этот трудоемкий и ответственный процесс с использованием илососа под управлением квалифицированного специалиста. За счет герметичности его элементов не допускаются протечки, способные вызвать специфический запах и загрязнения. Специальный пистолет под действием высокого давления размывает даже очень плотные илистые отложения. Гарантируется безопасность и экологичность процедуры.
Аварийная откачка воды – профессионалы приходят на помощь
Бывают случаи, когда в результате чрезвычайных происшествий или большого подъема грунтовых вод происходит затопление подвальных помещений и строительных котлованов на территории промышленных или коммерческих объектов, на загородных участках. Это неприятно и опасно: разрушается фундамент строения, образуются грибок, плесень, различные микроорганизмы. При затоплении жилых домов страдает мебель, бытовая техника, документы и прочее имущество.
В таких ситуациях следует срочно вызывать специалистов с необходимым оборудованием. Круглосуточная аварийная откачка воды на любом объекте осуществляется с помощью вакуумных насосов. Этот способ позволяет производить удаление жидкости в любых объемах на достаточно большой глубине. Работа производится круглосуточно, оперативно, без посредников, по приемлемым ценам.