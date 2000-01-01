16.10 15:11 MIGnews.com

Минэкономики освободит от пошлин импорт "социального" мяса

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Министерство экономики впервые распределит беспошлинную квоту на импорт свежего мяса между импортерами, которые обязуются продавать мясо конечным потребителям по минимальным ценам. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2018 году будет освобожден от уплаты пошлины импорт 13.500 тонн охлажденного мяса.К началу будущего года разрешения на импорт без уплаты пошлины будут распределены таким образом, чтобы налоговая льгота повлияла на снижение цен для потребителей. Отмечается, что объем потребления охлажденного мяса в Израиле составляет примерно 20.000 тонн в год, и речь идет о весьма значительной доле беспошлинного импорта.Министерство экономики организует конкурс, в рамках которого за беспошлинный ввоз охлажденного мяса будут конкурировать импортеры, предлагающие самую низкую максимальную цену за килограмм фарша для конечного потребителя. Мясной фарш - это самый популярный продукт из свежего мяса, продающийся в магазинах. Чем ниже будет предложенная импортером максимальная розничная цена за килограмм фарша, тем выше он будет размещаться в рейтинговой таблице и тем больше партия мяса, на которую будет предоставлено освобождение от уплаты пошлины.“Мы поддерживаем конкуренцию и добиваемся дополнительного снижения цен на свежее мясо для конечного потребителя, - отметил министр экономики Эли Коэн. - Конкуренция поможет потребителям покупать самый популярный товар в мясном отделе по сниженной цене”.Министерство экономики отмечает, что с введения беспошлинной квоты на ввоз свежего мяса два года назад цены для конечного потребителя снизились, в среднем, на 10%. По словам специалистов ведомства, усиление конкуренции привело на рынок мясных продуктов новых поставщиков и снизило влияние двух крупнейших импортеров охлажденного мяса, до беспошлинной квоты занимавших 80% рынка. В результате снижения цен рост потребления охлажденного мяса составил 20% за счет снижения потребления замороженного, переработанного и “подстаренного” мяса.