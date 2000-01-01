17.01 16:06 MIGnews.com
Коллапс криптовалют: биткойн упал на 24%
По сообщениям международных СМИ, продолжается резкое падение курсов криптовалют.
20 наиболее популярных криптовалют за минувшие сутки подешевели на десятки процентов. Риппл упал на 26%, биткойн - на 24%, йота - 27% и монеро на 27% на торгах в Гонконге и Сингапуре.
Стремительное падение дигитальных валют происходит на фоне волны слухов о том, что Китай заблокирует доступ к оффшорным криптовалютным платформам и разрешит только внутреннюю торговлю криптовалютами.
Министр финансов Южной Кореи заявил о подготовке закона, который запретит торговлю дигитальными валютами на криптовалютных биржах.
Крах биткойна последовал за головокружительным взлетом в декабре, когда стоимость этой валюты увеличилась на 2000%.
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