17.01 16:06 MIGnews.com

Коллапс криптовалют: биткойн упал на 24%

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По сообщениям международных СМИ, продолжается резкое падение курсов криптовалют.20 наиболее популярных криптовалют за минувшие сутки подешевели на десятки процентов. Риппл упал на 26%, биткойн - на 24%, йота - 27% и монеро на 27% на торгах в Гонконге и Сингапуре.Стремительное падение дигитальных валют происходит на фоне волны слухов о том, что Китай заблокирует доступ к оффшорным криптовалютным платформам и разрешит только внутреннюю торговлю криптовалютами.Министр финансов Южной Кореи заявил о подготовке закона, который запретит торговлю дигитальными валютами на криптовалютных биржах.Крах биткойна последовал за головокружительным взлетом в декабре, когда стоимость этой валюты увеличилась на 2000%.