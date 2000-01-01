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Составлен рейтинг главных криптостолиц мира | Фото: Thinkstock18.01 04:40   MIGnews.com

Составлен рейтинг главных криптостолиц мира

Международная децентрализованная ассоциация криптовалют и блокчейна (IDACB) провела исследование с целью выяснить, где наиболее распространена криптовалюта. По итогам данного исследования, первое место в списке криптостолиц занял Нью-Йорк, далее второе и третье место заняли Куала-Лумпур и Сингапур соответственно.

"В рейтинг топ-10 криптостолиц мира, составленный искусственным интеллектом, вошли Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Сингапур, Лос-Анджелес, Дубай, Джакарта, Гонконг, Сидней, Дели. В рейтинг стран вошли США (со значительным отрывом), Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Германия, Индонезия, Сингапур, ОАЭ", — цитирует новостное агентство "Известия" сообщение ассоциации.

По словам экспертов, криптовалюта в данных странах всё ещё не легализована, однако там на сегодняшний день создали все необходимые условия для того, чтобы свободно вести торги на криптобиржах, а также для майнинга и проведения ICO внутри страны.

Стоит отметить, что ТОП-10 был установлен искусственным интеллектом. Был проведён анализ свыше 10 миллиардов источников за 2017 год и их влияние на цены криптовалют.
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