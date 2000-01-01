Фундаментные блоки: их преимущества и особенности

Сложно поспорить с тем, что возведение фундамента представляет собой сложный и очень важный процесс. Ведь именно от качества основания зависит дальнейшая эксплуатация объекта. И чтобы такое основание было максимально прочным, в настоящее время используются фундаментные блоки, которые способны значительно сократить время строительства без лишних затрат. Такие конструкции по своим качеством ничуть не уступают другим фундаментам. Благодаря их применению любое здание сможет прослужить долгое время.
В настоящее время фундаментный блок, который можно купить в компании «Стройнеруд» в разделе http://gbistroj.ru/katalog/fundamentnye-bloki/, широко применяется при возведении многоэтажных зданий и сооружений капитального типа в промышленном, гражданском и жилом строительстве. Приобрести такие блоки сегодня можно на заводе «Стройнеруд» Использование фундаментных блоков очень выгодно в таких ситуациях, когда:
● не выгодно применять другие виды фундамента;
● требуется сделать фундамент быстро;
● необходимо, чтобы фундамент был очень устойчивым;
● нужно существенно сэкономит средства.
Такие блоки могут быть использованы и как основанием строения, так и способны стать элементами стен. Они выгодно отличаются повышенной устойчивостью к влаге и практически не подвержены деформации.
На сегодняшний день многие застройщики применяют фундаментные блоки, так как они обладают важными преимуществами. К их основным достоинствам можно отнести такие факторы:
● высокая прочность;
● надежность и длительный срок эксплуатации;
● благодаря использованию таких блоков появилась возможность возводить сооружения на разных типах грунтов и в разном климате;
● фундаментные блоки можно использовать и для устройства фундамента и стен, для несущих стен и перегородок, заборов, ограждений и много другого.
В последнее время все чаще при строительстве различных объектов используются фундаментных блоки. Во многом причина такой высокой популярности связана с тем, что благодаря им можно возвести фундамент намного быстрее, чем при применении традиционного заливного, так как не нужно тратить время на установку опалубки и долго ждать, пока бетон станет прочным. Благодаря применению фундаментных блоков можно получить крепкое надежное основание, которое значительно крепче обычного, так как при их изготовлении применяются прочные железобетонные блоки, созданные в заводских условиях. К тому же, такие блоки обладают точной, заранее известной прочностью, что дает возможность сразу рассчитать, какую нагрузку они могут выдержать.