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Нетаниягу обещает, что Индия все же купит израильские ракеты | Фото: Ави Охайон, GPO17.01 18:15   MIGnews.com

Нетаниягу обещает, что Индия все же купит израильские ракеты

Сделка о закупке Индией у израильского производителя вооружений Rafael Advanced Defense Systems вновь вернулась на стол переговоров, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в третий день своего индийского турне.

Напомним, что в ноябре прошлого года индийские СМИ сообщили об отмене 500-миллионной сделки о продаже Нью-Дели 8 тысяч противотанковых ракет, что в январе подтвердили в Rafael.

"Они повторно санкционируют сделку о Spike", - заявил глава израильского правительства перед посадкой на свой самолет, который доставит его из Ахмадебада (где он провел день в компании своего индийского коллеги) в Мубаи.

Нетаниягу подчеркнул израильтяне и индийцы обсуждают детали нового соглашение, что вызвало подозрения на счет того, что оно может отличаться от изначального. Однако сам премьер настаивает на "очень позитивных" перспективах, назвав это главным достижением своей пятидневной поездки.

В Нью-Дели это пока что не подтверждают.
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