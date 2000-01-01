18.07 05:44 MIGnews.com

Израиль: проект льготной аренды для ожидающих соцжилья

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Сообщение об утверждении продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном программы по привлечению компанией “Амидар” миллиарда шекелей на приобретение 1000 квартир в фонд социального жилья вызвало вал обращений с вопросом о порядке распределения приобретаемых квартир, в связи с чем депутат Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”) опубликовала разъяснения.Она напомнила, что в соответствии с действующим уже много лет соглашением каждая третья квартира - как приобретаемая в фонд соцжилья, так и освобождаемая жильцом, - автоматически передается в распоряжение министерства алии и абсорбции.“Безусловно, дополнительные 330 квартир помогут очередникам социального жилья, однако проблему, которая копилась и усугублялась из года в год, они не решат, - признала Тали Плоскова. - Поэтому мы задействуем несколько параллельных путей, чтобы добиться ее решения с наибольшей эффективностью и в минимальные сроки. Мы продвигаем целый ряд различных проектов в строительной сфере, включая проект “Мехир ле-Миштакен” и проект аренды на длительный срок по льготным ценам “Дира Леаскир”. Министр финансов Моше Кахлон принял решение о выделении 5% квартир проекта “Мехир ле-Миштакен” в фонд социального жилья: и в этом случае каждая третья квартира будет передана льготникам министерства алии и абсорбции”.Плоскова напомнила, что проект поддержки строительства жилья, предназначенного под долгосрочную аренду, развивается по нескольким направлениям: строительство новых домов в районах повышенного спроса и достройка существующих зданий с добавлением новых квартир в рамках проекта ТАМА-38.“Если государство не только предоставит налоговые льготы инвесторам, согласным сдавать принадлежащие им квартиры на 5-10-15 лет, но и выступит в качестве ответственного квартиросъемщика, предоставляющего арендуемое жилье льготникам по сниженным ценам, мы сможем решить проблему отсутствия крыши над головой для весьма значительного количества людей, и прежде всего - пенсионеров”, - подчеркнула депутат.Тали Плоскова инициировала серию переговоров с представителями задействованных организаций для продвижения своего проекта. Она настаивает на том, что тянуть с решением проблемы соцжилья, подобно тому, как действовали предыдущие правительства, не только неэффективно, но и преступно. “Нельзя дать человеку право на социальное жилье, лишив его всякого шанса это жилье получить”, - убеждена Плоскова.