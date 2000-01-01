17.08 14:05 MIGnews.com

Аммиак будут хранить в порту Ашдода и у берега Хайфы

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По окончании бурного совместного заседания представителей правительства Израиля и муниципалитета Хайфы было принята новая схема хранения аммиака.Аммиак будет храниться в стандартизированных цистернах (изо-танках) с несколькими уровнями защиты - в порту Ашдода и на кораблях, швартующихся у побережья Хайфы.Муниципалитет Хайфы не сможет вмешиваться в процесс выдачи лицензий перевозчикам аммиака.