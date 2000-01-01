17.08 16:01 MIGnews.com

В Иерусалиме построят четыре высотки на долгосрочный съем

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Компания “Аштром” выиграла тендер на строительство в Иерусалиме высотных жилых домов под долгосрочный съем в рамках проекта “Квартира на съем” (“Дира Леаскир”). На участке “Адасса а-Ктана”, расположенном в районе Кирьят-Йовель между улицами Генриетты Сольд, Яакова Тахуна и Чили будут построены дома на 450 единиц жилья, из которых 338 предназначены для долгосрочной аренды, а 112 - на продажу. Участок был приобретен за 173,6 миллионов шекелей.За право строить дома в рамках проекта соревновались восемь компаний, в том числе “Дона”, “Африка Исраэль”, “Сапир Андаса”, “Эзорим”, “Авив - Сэла Капитал”, “Шикун ве-Бинуй”, “Минрав-Мигурит” и “Аштром”.В соответствии с проектом, на участке будут построены четыре 18-этажных дома на 450 единиц жилья, а также 6000 квадратных метров коммерческих и торговых площадей. Проект, разработанный архитектором Игалем Леви, продвигают государственная компания “Дира Леаскир”, Земельное управление Израиля, муниципалитет Иерусалима, Жилищный штаб при министерстве финансов.Министр финансов Моше Кахлон выразил удовлетворение результатами тендера. “Населению Израиля необходим большой фонд квартир на долгосрочный съем, - отметил Кахлон. - Параллельно с программой “Мехир ле-Миштакен”, создание упорядоченного рынка долгосрочной аренды - обязательная часть решения жилищного кризиса в стране. Мы продолжим выделять все новые участки для строительства домов с целью сдачи в аренду во всех районах Израиля. Такие проекты - удобная альтернатива для молодых семей, которые пока не хотят или не могут приобрести собственную квартиру”.Напомним, государственный проект “Дира Леаскир” продвигает строительство жилых домов под сдачу в аренду на длительный срок в районах повышенного спроса. Подобно программе “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), часть квартир, построенных в рамках проекта, предназначена для льготников и будет сдаваться по цене на 20% ниже рыночной на срок до 10 лет. На данный момент доля арендуемых квартир, выделяемых для льготников, составляет 25%. Часть квартир, как и в случае с проектом в “Адасса а-Ктана”, предназначена на продажу, остальные квартиры будут также сдаваться внаем на длительный срок, однако по рыночной цене.Права на льготы в проекте “Дира Леаскир” аналогичны льготам “Мехир ле-Миштакен”, удостоверение льготника для участия в обоих проектах можно получить в одной из трех компаний, представляющих министерство строительства: “Алоним”, “Мильгам” и “Амидар”.Несмотря на то, что количество жилищных проектов по программе “Дира Леаскир” на данном этапе существенно меньше, чем в “Мехир ле-Миштакен”, эта программа активно развивается: в частности, к участию в проекте в скором будущем будут допущены застройщики, работающие по проектам ТАМА-38 и “Пинуй-Бинуй”. Если они передадут построенные квартиры не на продажу, а на долгосрочный съем, государство предоставит им различные налоговые послабления и льготы. В будущем также возможно присоединение к программе “Дира Леаскир” частных арендодателей, владеющих несколькими квартирами: при их согласии перевести жильцов на долговременный съем по доступной цене, они будут освобождены от существенной части налогов.В отличие от проекта “Цена для новосела”, существенная доля которого реализуется в районах периферии, “Дира Леаскир” сосредоточен на районах повышенного спроса. В таких районах не так много земельных участков, которые можно передать под застройку, и это одна из причин того, что до сих пор в рамках программы участвуют гораздо меньше проектов, чем в “Мехир ле-Миштакен”. Вторая причина в том, что в Израиле отсутствует институт долгосрочной аренды и строительства жилья под сдачу внаем: министр финансов Моше Кахлон и министр строительства Йоав Галант занимаются созданием и регулированием этого рынка.