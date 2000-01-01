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Крах пузыря криптовалют: дна нет 18.01 11:39   MIGnews.com

Крах пузыря криптовалют: дна нет

Bitcoin и другие криптовалюты демонстрируют все признаки классического спекулятивного пузыря. Стоимость валют упала почти наполовину в течение считанных недель, но экономисты предупреждают о том, что “потенциал падения еще очень велик”.



Эксперты Capital Economics отвергли утверждения о том, что криптовалюты могут заменить классические денежные средства как “чушь”.

На пике популярности, в декабре, Bitcoin стоил 19 тысяч долларов. С тех пор его цена упала на 40% и сейчас составляет 11 560 долларов - после кратковременного роста, последовавшего за двумя днями падения.

Эксперты Capital Economics указывают на то, что последние падения - “свидетельство того, что пузырь лопнул”, но из-за того, что цена на Bitcoin все еще в 10 раз выше, чем год назад “валюте есть еще куда падать”.

Аналитики говорят: “Большинство людей покупает Bitcoin не потому, что верят в него как в будущую глобальную валюту, но потому что они верят в то, что цена будет расти. Соответственно у Bitcoin - все классические признаки спекулятивного пузыря. Триггерами могут стать попытки регуляции или хакерская атака”.
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