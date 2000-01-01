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Минфин готовит реформу системы частного импорта 18.06 15:17   MIGnews.com

В Израиле готовят реформу системы частного импорта

В ходе еженедельного заседания правительства в воскресенье, 18 июня, было утверждено предложение министра финансов Моше Кахлона и министра экономики Эли Коэна о создании специальной комиссии, которая должна разработать рекомендации по устранению регуляционных и бюрократических преград, мешающих развитию частного импорта в Израиле.

Комиссию возглавит заместитель ответственного за распределение бюджета в Минфине Шира Гринберг, в состав комиссии войдут генеральный директор министерства экономики Шай Рински, представители Налогового управления, представители Антимонопольного управления, высокопоставленные сотрудники министерства транспорта, министерства связи, министерства здравоохранения и министерства главы правительства.

Комиссии предстоит изучить нынешнюю ситуацию с частным импортом в Израиле и сравнить ее с другими странами, определяя, какие именно препятствия мешают увеличить долю товаров, доставляемых в еврейское государство в рамках частного импорта. К середине сентября комиссия должна представить курс действий, включающий список товаров, на ввоз ограниченных партий которых не будет требоваться специальное разрешение, а также ряд других мер.

В настоящее время объем частного импорта в Израиль существенно меньше, чем в других странах OECD: в рейтинге свободы импорта Израиль находится на 106 месте из 140 стран. В связи с этим, специалисты считают, что у частного импорта в еврейском государстве большой потенциал, его стимулирование поможет снизить дороговизну жизни в стране, поддержит конкуренцию и поможет израильским потребителям. Решения, которые должны разработать члены комиссии, должны способствовать развитию интернет-торговли, обеспечивать защиту как покупателей, так и продавцов и служб доставки товаров из-за рубежа.

“Реформа системы частного импорта приведет к снижению зарегулированности рынка, увеличению ассортимента импортных товаров, повышению конкуренции и снижению цен, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Мы продолжим стимулировать здоровую конкуренцию, бороться с завышенными ценами и с бюрократией, тормозящей развитие экономики”.

Министр экономики Эли Коэн, в свою очередь, подчеркнул, что “корзина товаров народного потребления” в Израиле на 19% дороже, чем в других странах OECD, тогда как 50% израильтян зарабатывают меньше 7000 шекелей в месяц. “Устранение помех перед частным импортом позволит потребителям получать качественные товары из-за границы, как это принято во всем мире, и создавать конкуренцию крупным поставщикам, - отметил Эли Коэн. - Мы работаем по целому ряду направлений, добиваясь снижения дороговизны жизни в Израиле”.
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