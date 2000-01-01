18.07 09:25 MIGnews.com

В Израиле снизились цены на потребительские товары

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Согласно данным центрального бюро статистики, индекс потребительских цен в июне был самым низким с 1972 года, что привело к негативной инфляции - -0,2%.В пятницу Центральное статистическое бюро сообщило, что в июне потребительские цены в Израиле неожиданно понизились после четырех месяцев роста. В то время как цены на продукты и одежду упали, цены на жилье поднялись на 0,1%Между тем, в воскресенье Центральное статистическое бюро Израиля заявило, что экономика страны выросла в первом квартале на 1,4% из-за улучшения экспорта. Но все же, это самый медленный темп за последние два года. А вот рост в четвертом квартале был пересмотрен до 4,7% в годовом исчислении с 4,6%.По данным CBS, в первом квартале экспорт вырос на 8,7%, по сравнению с 7,8% в предыдущей оценке. В связи с этим, потребительские расходы снизились на 1,1%, а инвестиции в основные фонды снизились на 3,4%.Главный экономист компании Leumi Capital Markets Дэвид Резник, заявил, что инфляция продлится до начала 2018 года. Также, он добавил, что индекс потребительских цен на 2017 год будет составлять около нуля, или отсутствовать вообще. Это связано с тем, что снижение цен охватывает широкий спектр товаров и услуг.