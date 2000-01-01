19.08 04:18 MIGnews.com

В России растет уровень безработицы

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Количество безработных в России увеличилось на 19 тыс. человек и составило 3,905 млн человек (5,1% от численности экономически активного населения страны), сообщает Росстат. .Количество зарегистрированных безработных в органах службы занятости граждан составило 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.Численность трудоспособного населения составила 76,4 млн человек, в том числе численность граждан в возрасте 15-72 лет - 76,3 млн человек (52% от общей численности населения страны).В общей численности занятого населения 31,9 млн человек (44,3%) составляли штатные работники организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.Количество замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, составило в организациях 33,3 млн человек.