Цены на квартиры выросли на миллион за 10 лет

Цены на квартиры растут уже 10 лет, увеличив состояние многих владельцев на миллион шекелей. Проверка динамики цен в 17 городах Израиля показывает, что быстрее всего квартиры подорожали на миллион шекелей в Тель-Авиве — всего за 7 лет. В 2010 году средняя цена квартиры в городе составляла 1,55 миллиона шекелей, сегодня средняя цена достигает 2,597 миллиона шекелей.
Вслед за Тель-Авивом следуют города округа Шарон — Герцлия, Раанана и Ход а-Шарон, где недвижимость подорожала на миллион за 8 лет. В Герцлии в 2009 году средняя цена квартиры составляла 1.235 миллиона шекелей, сегодня — 2.486 миллиона шекелей. В Раанане, где в 2009 году средняя цена квартиры достигала 1.377 миллиона шекелей, сегодня подобная квартира стоит 2.317 миллиона шекелей. В Ход а-Шароне цена за 8 лет выросла с 1.245 миллиона шекелей до 2.262 миллиона шекелей.
Еще в списке городов с ростом цен миллион шекелей за 8 лет Явне — с 487 тысяч в 2009 до 1.552 миллиона шекелей сегодня, Модиин — 1.082 миллиона шекелей в 2009 году, 2.065 миллиона шекелей сегодня, Рамат а-Шарон — 1.466 миллиона шекелей в 2009 году, 2.588 миллиона сегодня, Гиватаим — рост цен с 1.12 миллиона в 2009 до 2.23 миллиона сегодня.
За 9 лет квартиры подорожали на миллион в Нес-Ционе — с 948 тысяч шекелей в 2008 году до 1.901 миллиона шекелей сегодня, в Беэр-Яаков — с 872 тысяч до 1.922 тысяч в среднем, в Гиват-Шмуэле — с 1.05 миллиона в 2008 до 2.181 миллиона сегодня, в Рамат-Гане — с 849 тысяч до 1.968 миллиона, в Рош а-Аине — с 671 тысяч до 1.714 миллиона, в Яхуд-Моносон — с 851 тысяч до 1.88 миллиона.
Целых 10 лет цены росли на миллион в Кирят-Оно — с 1.098 миллиона шекелей в 2007 до 2.197 миллиона сегодня, в Нетании — с 733 тысяч до 1.72 миллиона, в Реховоте — с 626 тысяч до 1.615 миллиона шекелей в среднем сегодня.