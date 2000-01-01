18.08 14:32 MIGnews.com

Продажи новых автомобилей теряют обороты

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В июле покупатели в Израиле получили 25.667 новых автомобилей, что почти на 6% меньше, чем в июле прошлого года. Всего за 7 месяцев 2017 года было продано порядка 190 тысяч новых автомобилей — практически столько же, сколько и в прошлом году. Это показатель может послужить тревожным сигналом, учитывая тот факт, что январь нынешнего года стал рекордным по количеству проданных новых автомобилей за всю историю Израиля — 45 тысяч единиц.Вместе с этим, на фоне нескольких лет рекордных продаж это все еще прекрасный показатель продаж, тем более, что количество непроданных автомобилей со вторых рук постоянно растет, оказывая отрицательное влияние на продажи новых.Вопрос в том, сможет ли рынок удерживать нынешний уровень спроса или же спрос на новые автомобили начинает падать. С одной стороны, все те факторы, которые и стали причиной всплеска спроса, по-прежнему актуальны: сильный шекель, позволяющий импортерам предлагать покупателям значительные скидки, и нулевая учетная ставка, открывающая доступ к дешевым кредитам. С другой стороны, банки — под влиянием Банка Израиля — начинают пересматривать свое отношение к кредитам на покупку автомобилей и ужесточают условия получения кредита.По количеству проданных с начала года автомобилей по-прежнему лидирует Hyundai — 27.560 единиц, за ней следует Kia с 24.683 автомобилями. Продажи лидеров практически не претерпели изменений по сравнению с прошлым годом. На третьем месте Toyota с 21.454 автомобилями и значительным ростом продаж по сравнение м аналогичным периодом прошлого года. На четвертом месте Skoda — 14.806 автомобилей, замыкает пятерку Suzuki с 10.276 проданными автомобилями.Также в первой десятке Nissan с 9.529 автомобилями, Mazda — 9.426 (падение на 16% по сравнению с 2016), затем Renault с 8.323 автомобилями, Mitsubishi со слабыми продажами — всего 7.894 единицы, и замыкает десятку SEAT с 5.626 проданными автомобилями.Слабость продаж никак не отразилась на элитном сегменте. За первые 7 месяцев текущего года продажи Porshe выросли на 100% до 121 автомобиля (61 автомобиль за аналогичный период прошлого года), продажи Maserati взлетели на 300% до 101 автомобиля (33 автомобиля за аналогичный период прошлого года) — самая дешевая модель итальянского производителя стоит от 500 тысяч шекелей.