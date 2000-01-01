18.08 15:10 MIGnews.com

Родители продолжат платить за бесплатное образование

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Несмотря на угрозы и отсрочки, комиссия Кнессета по просвещению провела на этой неделе заседание, на котором были утверждены выплаты родителей школьников на ближайший учебный год.Глава комиссии депутат Кнессета Яков Марги (ШАС) долгое время отказывался назначить заседание, без решения которого школы лишились права требовать от родителей выплаты. Согласно закону, Кнессет должен ежегодно утверждать размер сумм, которые родители выплачивают в начале учебного года в качестве оплаты за поездки, дополнительные занятия, вечеринки и прочее. В прошлые годы комиссия Кнессета по просвещению проводила специальные заседания в летний период, но в этом году депутаты отправились на парламентские каникулы, не приняв решение и не назначив заседание.В заседании приняли участие генеральный директор министерства просвещения, представители министерств просвещения, экономики, юстиции, финансов, представители местных органов власти, родительских комитетов и организаций учителей. В прошлом году члены комиссии утвердили выплаты, но заявили, что идут против своей совести и делают это только после того, как министерство просвещения обязалось создать специальную комиссию, которая попытается отыскать альтернативы выплатам родителей. Некоторое время назад, накануне открытия нового учебного года, выяснилось, что комиссия не продвинулась в своей работе и не предложила никаких значимых решений. Это стало одной из причин, ко которой глава комиссии не соглашался проводить заседание.Параллельно с этим, форум родительских комитетов угрожает прекратить выплаты, если министерство просвещения не предложит варианты по их отмене или сокращению. Еще 25 лет назад, специальная комиссия рекомендовала отменить выплаты родителей, потому что они являются бременем для родителей и создают разрыв в системе просвещения. С тех пор ничего не изменилось, только выросли выплаты. В 2012 году правительство приняло решение субсидировать родительские выплаты из бюджета министерства просвещения, но уже в 2013 году инициатива была отменена.Согласно оценкам министерства просвещения, опубликованным несколько месяцев назад в рамках исследования Центра информации и исследований Кнессета, общая сумма ежегодных выплат родителей школьников и воспитанников детских садов достигает 4,3 миллиарда шекелей в год. При этом, согласно закону об обязательном образовании, единственной обязательной выплатой в школах и детских садах является страхование на случай несчастных случаев, в размере 49 шекелей в год.