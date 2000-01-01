19.12 05:18 MIGnews.com

В Америке начались торги фьючерсами на биткоин

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Американская биржа начала торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщило агентство Associated Press.По данным издания, торги начались в 02:00 по московскому времени. Сообщается, что при открытии, стоимость одной криптовалюты составила $20,6 тыс, однако к концу торгов упал до 18.9 тыс. за одну единицу электронной валюты.В начале декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США приняла решение одобрить продажу фьючерсов на биткойн СME Group и биржевом операторе Cboe Global Markets. А также по данным газеты The Wall Street Journal, свои намерения запустить фьючерсные контракты на биткойн, заявила американская электронная биржа NASDAQ. Сообщается, что она планирует выставить на торг первые фьючерсы на биткоин в первой половине 2018 года.