19.12 06:27 MIGnews.com

Компания "Пелефон" оштрафована на 1,16 миллиона шекелей

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Генеральный директор министерства связи Маймон Шмила оштрафовал сотовую компанию "Пелефон" на 1.165.410 шекелей за взимание с клиентов платы за услуги, которые они не заказывали. Запрет на подобные действия прописан непосредственно в лицензии, выданной компании.Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает портал Walla.Издание отмечает, что согласно условиям лицензии, оператор мобильной связи не может без просьбы со стороны клиента подписывать его на новые услуги или расширять пакет предоставляемых ему услуг. Единственным исключением из этого правила являются бесплатные услуги, которые компания начинает предоставлять всем своим клиентам.В министерство связи поступили жалобы от клиентов "Пелефон", которые сообщили, что по исчерпанию лимита интернет-пакета они получали дополнительно 1 GB за 5,9 шекеля, даже если не просили об этом.Часто это были просто отписки, не содержащие ясных и аргументированных объяснений."Пелефон" лишает клиентов "прозрачности" счетов, необходимой для принятия решения о продолжении сотрудничества с данной компанией. Такая политика оператора наносит ущерб правам потребителя, сказано в заявлении министерства связи.Компания "Пелефон" сообщила в ответ, что штраф наложен по жалобам, имевшим место в 2014 году, и с тех пор ситуация с письмами клиентам изменилась в лучшую сторону.В 2016 году мобильные компании Израиля были оштрафованы на общую сумму 6,2 млн шекелей. Самый высокий штраф заплатила компания "Селком" — 4,2 млн шекелей. "Голан Телеком" выплатила 765 тыс шек, "Пелефон" — 743 тыс шек, "Партнер" — 405 тыс шек.