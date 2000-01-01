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Проп-трейдинг – стоит ли ввязываться в игру? | Фото: Thinkstock19.06 12:34   MIGnews.com

Проп-трейдинг – стоит ли ввязываться в игру?

Проп-трейдинг – это термин, характеризующий форму сотрудничества между физическими лицами на рынке Форекс и компаниями. Условно говоря, частный трейдер вносит определенную сумму средств на счет брокера, в то время как последний дополняет его собственным капиталом, в несколько раз превосходящим сумму, внесенную трейдером.
Если же игрок несет потери, они касаются, лишь его собственных средств и когда их на счету не остается, брокерская фирма блокирует его, чтобы сохранить свои деньги.

Но с другой стороны, когда игрок действует успешно, его прибыль растет гораздо быстрее, тем самым позволяя приумножать свой депозит. Естественно, определенный процент при этом забирает и проп-фирма, выступающая в лице инвестора и позволяющая торговцу играть с приличными деньгами на счету. Вы наверняка уже могли заметить одну важную особенность подобного сотрудничества между частным трейдером и компанией – первый несет риски, в то время как для второго участника рисков нет, он просто предоставляет исполнителю деньги для работы.

Правила сотрудничества при проп-трейдинге

Разобравшись со значением проп-трейдинга, возникает закономерный вопрос – стоит ли частному трейдеру ввязываться в подобную игру или же выбрать другие инструменты для роста депозита? Вы должны самостоятельно дать ответ. Известно, что ежегодно число приверженцев проп-трейдинга растет, участники торговли с большим интересом открывают для себя предлагаемые брокером услуги. С помощью данного варианта взаимодействия одни могут неплохо заработать на forex, в то время как другие решают вопрос с дефицитом денежных средств. При этом риски игроков совершенно не пугают, ведь они и без того получаются не слишком большими.

Если и вы решили испытать свои силы в проп-трейдинге, предупредим, что существует два вида предложений:

1. Профессиональным игрокам придется представить брокеру свое портфолио, в котором будет прослеживаться статистика работы за отчетный период. Но есть при этом и другие способы рассказать о приобретенных навыках и уровне мастерства. Подобные вопросы могут решаться в индивидуальном порядке с представителями брокерской компании.

2. Если же вы пока не дотягиваете до звания профессионала, вам компания-инвестор может предложить пройти обучающий курс, на котором будут раскрыты секреты эффективной и прибыльной торговли на рынке Форекс. После этого брокер проводит испытательный тест, в ходе которого вам доведется вести торговлю с выделенным капиталом. Справитесь – можете рассчитывать на дальнейшее сотрудничество.
Стремительное развитие интернет-технологий в наши дни существенно облегчает работу с инвесторами и сейчас сотрудничество с легкостью можно наладить в удаленном режиме.

Условия для работы у проп-фирм приблизительно одинаковые. Конечно, вряд ли вы найдете грабительские или излишне демократичные проценты, в большинстве случаев придется поделиться половиной своей прибыли. Капитал предоставляется игроку на внушительный срок. У кого-то это может быть год, у кого-то – больше. Сроки обсуждаются в каждом конкретном случае. Если же вы будете соблюдать все правила, можно будет не только заработать приличную сумму, но еще и сформировать хорошую репутацию.
Что же касается предоставляемого фирмой капитала, то он, как правило, превышает сумму трейдера в 5-10 раз, хотя конкретные суммы обсуждаются с инвестором и могут даже быть больше.

Когда лучше работать с проп-компаниями

Проп-торговля будет выгодна трейдеру в следующих случаях:

1. Если вы уже обзавелись прибыльной и проверенной торговой стратегией, такой как scalping trading, с которой работаете на протяжении длительного периода времени. Желательно, чтобы максимальное значение просадки по данной стратегии не превышало за весь период ее использования 40 процентов. Но здесь может возникнуть закономерный вопрос – зачем же при таких показателях занимать средства у сторонней компании? Не забывайте, что произошедшая однажды просадка может настигнуть вас в очередной раз. А так, получив средства инвестора, вы можете многократно увеличить собственную прибыль, даже с учетом, что половина средств достанется инвестору. Но это вдобавок еще придаст вам больше спокойствия за собственные деньги.

2. Можно поступить и другим образом – заключите договор и положите на счет сумму, например, в тысячу долларов. Проп-компания инвестирует вас еще на 4 тысячи. В итоге вы увеличиваете свой чистый доход в 2,5 раза, но допустить можете просадку лишь в 15%.

Вывод довольно прост – чем меньше просадка, тем больше средств вы можете получить, используя проп-трейдинг.
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