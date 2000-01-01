20.06 06:27 MIGnews.com

Цена для новосела в Нетании: 212 квартир по сниженным ценам

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В строящемся жилом массиве Агам в Нетании были проданы 212 квартир, предназначенных для участников программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"). Семьи, имеющие право на льготу в рамках проекта министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта, приобретают квартиры на 15% ниже рыночной цены.Начальная цена квартиры площадью 85 квадратных метров в рамках проекта составит 1.058.784 шекеля, что на 184 тысячи шекелей дешевле оценочной стоимости аналогичной квартиры на свободном рынке. Квартира площадью 100 квадратных метров обойдется льготникам в 1.226.667 шекелей, что на 213 тысяч шекелей дешевле оценочной стоимости аналогичной квартиры на свободном рынке. Квартира площадью 120 квадратных метров будет стоить 1.450.512 шекелей, что на 252 тысячи шекелей дешевле цен на свободном рынке.В микрорайоне Агам будут построены дома на 1.353 единицы жилья на участке площадью 91 дунам. Район расположен к западу от проспекта Бен-Цви и к востоку от шоссе номер 2 Хайфа – Тель-Авив, к югу от района Кирьят-Нордау и к северу от района Дора. Помимо жилых домов, в микрорайоне Агам будут построены торговые площади, автозаправочная станция, социальное жилье "диюр муган", общественные здания.В рамках тендера, в котором победила компания "Альмог бния ве-ашкаот", были предложены следующие условия: стоимость квадратного метра площади квартир не должна превышать 9.600 шекелей. Победившая в тендере компания преложила цену 9.566 шекелей за квадратный метр.