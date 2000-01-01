19.06 19:47 MIGnews.com

Лоукостеры будут летать с терминала №1 аэропорта Бен Гурион

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Израильские СМИ сообщают, что компании-лоукостеры начнут использовать обновленный Терминал №1.На терминале пассажирам будет предоставляться тот же набор услуг, что и на Терминале№3 - чек-ин, паспортный контроль, магазины дьюти фри.Директор международного аэропорта Бен Гурион Шмуэль Закай заявил: “Это - новый и очень современный терминал, в нем можно найти все самые совершенные технологии и инструменты современной авиации”.