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Лоукостеры будут летать с терминала №1 аэропорта Бен Гурион | Фото: Thinkstock19.06 19:47   MIGnews.com

Лоукостеры будут летать с терминала №1 аэропорта Бен Гурион

Израильские СМИ сообщают, что компании-лоукостеры начнут использовать обновленный Терминал №1.

На терминале пассажирам будет предоставляться тот же набор услуг, что и на Терминале№3 - чек-ин, паспортный контроль, магазины дьюти фри.

Директор международного аэропорта Бен Гурион Шмуэль Закай заявил: “Это - новый и очень современный терминал, в нем можно найти все самые совершенные технологии и инструменты современной авиации”.
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