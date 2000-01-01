19.06 04:34 MIGnews.com

Превышение максимальной стоимости продленки - штраф 50 000

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Комиссия министров по законодательству утвердила в воскресенье, 18 июня, законопроект депутатов Кнессета Ифат Шаша-Битон (“Кулану”) и Яакова Марги (ШАС) о расширении государственного контроля над работой групп продленного дня (“цаароним”). Законопроект гарантирует повышение качества услуг и запрещает завышать цены.В соответствии с законодательной инициативой, количество детей в группе продленного дня не может превышать 35 человек, а максимальную стоимость “продленки” и основной набор оказываемых услуг должен будет определять министр образования.За исполнением закона будет следить специальный надзорный орган, который будет создан министерством образования. За взимание с родителей платы, превышающей разрешенный министром образования максимум, нарушителю грозит штраф в размере 50 тысяч шекелей. Закон будет распространяться на все группы продленного дня, получающие какую-либо поддержку от государства, в том числе и на те, которые не принадлежат органам местной власти.Данный законопроект будет объединен с аналогичной законодательной инициативой, поданной депутатом Ифат Шаша-Битон в ноябре прошлого года, для дальнейшего утверждения Кнессетом.По словам Ифат Шаша-Битон, впервые закон против непомерных поборов за детское образование предусматривает существенное наказание за его нарушение, которое будет считаться уголовным преступлением. Она отметила, что в дополнение к программе государственного субсидирования групп продленного дня, утвержденной в рамках программы Семья нетто”, ее законопроект снизит нагрузку с работающих родителей.