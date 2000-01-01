19.07 21:44 MIGnews.com

Утверждены крупные строительные проекты в Беэр-Якове и Афуле

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Комиссия по продвижению предпочтительных жилищных проектов утвердила в среду, 19 июля, программу строительства 900 единиц жилья в Беэр-Якове и объявила о публикации программы о достройке 7.800 единиц жилья и 240.000 коммерческих и производственных площадей в Афуле. В случае возражений местных жителей по поводу проекта в Афуле в план застройки будут внесены изменения, а затем он будет утвержден.“Нам достался тяжелейший жилищный кризис за 12 лет, - отметил министр финансов Моше Кахлон. - Я взял эту задачу на себя и обязался добиться результатов. Мы будем разрабатывать программу застройки, продавать землю, и строить, строить и строить, пока не решим этот кризис. Ближайшие двадцать лет будут годами непрерывного строительства”.В рамках проекта в Беэр-Якове будут построены многоквартирные дома от 8 до 18 этажей, торговые помещения и общественные здания, как для жителей нового района, так и для жителей расположенного рядом района Митхам Герцль, предназначенного под проект “Пинуй-Бинуй”.На юге Афулы будет построен новый жилой массив из домов от 6 до 12 этажей общим объемом в 7.800 единиц жилья, включая 1.500 малометражных квартир и 400 социальных квартир для пожилых людей - “диюр муган”. На первом этаже зданий будут торговые помещения общей площадью 9.500 квадратных метров, проектом также предусмотрены коммерческие и общественные помещения общей площадью 14.000 квадратных метров.На участке площадью 120 дунамов будет разбит городской парк. Не забыли и о рабочих местах для будущих жителей нового района: 238.000 квадратных метров офисных и производственных площадей будут построены рядом с действующей ныне промзоной города. Будут проложены дополнительные дороги и налажена система общественного транспорта.