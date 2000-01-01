19.12 12:06 MIGnews.com

Группа инвесторов может купить израильские операции Teva

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Газета Гаарец сообщает о том, что создана группа инвесторов, заинтересованная купить израильские операции фармакологического гиганта Teva и - и тем самый сохранить сотни рабочих мест.Дан и Шмуэль Топаз, основатели и бывшие владельцы производителя индустриального оборудования Ham-Let формируют инвестиционную группу с неназванным международным производителем, заинтересованную в покупке Teva Medical, производящую оборудование для лабораторий и госпиталей.Братья Топаз издали заявление, в котором говорится: “В нашем распоряжении есть все необходимые инструмент - знания, менеджерские способности и профессиональный опыт, необходимый для развития и сохранения индустрии в Израиле. Мы верим в то, что индустрия - главный мотор израильского экономического роста”.На фабриках Teva Medical в Ашдоде и Кирьят-Шмоне заняты 400 человек, годовой оборот составляет 120 миллионов долларов. Братья Топаз верят в то, что из Teva Medical возможно создать самостоятельное и динамично развивающееся предприятие.