20.06 20:58 MIGnews.com

Мохаммед Дахлан вернет Газе электричество

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Энергетический кризис в Газе может подойти к концу, поскольку Египет и ХАМАС заключили сделку при посредничестве Мохаммеда Дахлана, бывшего начальника службы безопасности в секторе.Ожидается, что во вторник, 20 июня, Египет отправит в Газу десятки бензовозов для того, чтобы возобновить работу электростанции в секторе и вернуть его жителям электричество.Мохаммед Дахлан, также известен как Абу Фади – был исключен из партии ФАТХ в 2011 году, после чего бежал в Дубай. Он считался одним из наиболее вероятных будущих руководителей палестинского правительства.Считается, что главной причиной его опальности является именно его политическая деятельность и соперничество с Аббасом за кресло главы ПА.Однако похоже на то, что он помирился с исламистами и считается ключевым игроком в сделке по электричеству.По сообщениям палестинских СМИ, около 500 тонн дизельного топлива ежедневно будут доставлять в Газу, после того как Израиль сократил подачу электричества в анклав.Ранее в этом месяце делегация ХАМАСа посетила Каир, где были проведены переговоры с египетскими официальными лицами. Скорее всего, тогда стороны и пришли к данному решению заключить сделку.