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Приставы спишут триллион рублей безнадежных долгов россиян | Фото: Thinkstock20.07 11:14   MIGnews.com

Приставы спишут триллион рублей безнадежных долгов россиян

Безнадежные долги граждан РФ перед банками в размере около одного триллиона рублей спишут судебные приставы в текущем году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

По данным издания, за пять месяцев 2017 года в ФССП было направлено четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей. Отмечается, что объем безнадежной задолженности каждый год увеличивается. Судебные приставы смогут взыскать в 2017 году около половины переданных долгов.

Согласно сведениям ФССП, ежегодно растет объем прекращенных исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности. В прошлом году приставы завершили два миллиона производств из пяти миллионов. Общий объем задолженности составлял три триллиона рублей.

С января по май 2017 года судебным приставам было направлено четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковской задолженности на общую сумму более двух триллионов рублей. В ведомстве отмечают, что из них 817 тысяч уже прекращены без взыскания долгов.

За первые пять месяцев этого года ФССП закрыла 18,6% производств. Источник газеты прогнозирует, что за шесть месяцев показатель составит 24,48%,, а до конца года из дел, полученных с января по май будет прекращено 49% производств. По факту, 49% - это один триллион списанных кредитных задолженностей.
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