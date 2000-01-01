21.07 05:49 MIGnews.com

Кахлон пытается ускорить реализацию “Пинуй-Бинуй”

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Комиссия Кнессета по внутренним делам под председательством Давида Амсалема (“Ликуд”) утвердила к принятию во втором и третьем чтениях инициативу министра финансов Моше Кахлона (“Кулану”) о переводе проектов по городскому обновлению и оптимизации использования участков, находящихся в частной собственности, под юрисдикцию комиссии по продвижению предпочтительных жилищных проектов.Комиссия по продвижению предпочтительных жилищных проектов была создана для наиболее быстрого и эффективного решения проблемы дефицита жилья в Израиле. С момента своего создания, комиссия занималась десятками крупных строительных проектов на тысячи единиц жилья, существенно сокращая время на их реализацию. В связи с положительным результатом работы комиссии, министр финансов принял решение расширить спектр ее полномочий.В соответствии с предложением парламентской комиссии по внутренним делам, комиссия по продвижению предпочтительных жилищных проектов будет заниматься проектами городского обновления, включающими, по меньшей мере, 500 единиц жилья, при условии, что речь идет об участках, объявленных как участки для проекта “Пинуй-Бинуй” в соответствии с законом, и муниципальные власти дали свое согласие на проект.Кроме того, впервые можно будет инициировать проекты на, как минимум, 750 единиц жилья на частной территории, если участок принадлежит не менее чем 10 владельцам, доля любого из которых не превышает 20%, или не менее 5 владельцам, одним из которых является государство, и доля любого из владельцев не превышает 20%.Специальная межведомственная группа будет обсуждать индивидуально каждый проект и подавать правительству подробные рекомендации до того, как проект будет передан на утверждение министерского кабинета по жилью. При этом указано, что 15% строящихся в рамках данных проектов квартир будут предназначены под сдачу внаем на длительный срок.