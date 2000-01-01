21.07 15:10 MIGnews.com

Надо набраться терпения

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Резкое падение количества сделок на рынке недвижимости, а также индекс цен на недвижимость за март-апрель, выросший всего на 0,1%, служат доказательством тому, что рынок жилья остывает. Результаты исследования, проведенного в институте Эльров при Тель-Авивском университете, предоставляют дополнительные доказательства падению активности на рынке недвижимости.В рамках исследования, в основе которого лежит анализ данных электронной доски объявлений Yad2, были проанализированы сделки по приобретению недвижимости в 22 городах. Исследователи проанализировали предложения о продаже, опубликованные на доске объявлений в период с первого квартала 2015 года до первого квартала 2017 года, и сравнили их с данными сделок из базы данных налогового управления.Ударение было сделано на двух параметрах: время, прошедшее между публикацией объявления и заключением сделки, а также сумма сделки по сравнению с ценой в объявлении.Анализ показывает, что в течение прошедшего года достаточно резко увеличился промежуток времени, необходимый для продажи квартиры. Если в третьем квартале 2016 года квартира продавалась в среднем за 139 дней, то в первом квартале 2017 год квартира ждала своего покупателя в среднем 172 дня.Что касается разницы между требуемой ценой и ценой сделки, то исследователи не обнаружили большой разницы между 2015 и 2017 годами. В последнем квартале 2016 года и в первом квартале 2017 года цена в объявлении была всего на 3,5% выше окончательной цены. В первом квартале 2015 года, к примеру, разница составляла 4,3%. На этом фоне выделяются Бней-Брак, Бейт-Шемеш и Герцлия, где продавцы ужесточили позиции и готовы ждать, но не сбрасывать цену.Интересные результаты показывает анализ сделок в каждом из 22 выбранных городов. В период между третьим кварталом 2016 года и первым кварталом 2017 года только в Герцлии уменьшился промежуток времени, требуемый для продажи квартиры — правда в среднем всего на 3 дня. В Реховоте, Ашкелоне и Петах-Тикве промежуток увеличился, но незначительно: в Реховоте в среднем на 9 дней, в Ашкелоне и Петах-Тикве на 10 дней.Наиболее ощутимо увеличилось время продажи в Кфар-Сабе — на 61 день в среднем, и в Нагарии — на 67 дней. В Бат-Яме продавцы ждали покупателя в среднем 59 дней. В Тель-Авиве время продажи увеличилось на 18 дней, в Иерусалиме на 46 дней, в Хайфе на 45 дней, в Ришон ле Ционе на 35 дней и в Беэр-Шеве на 24 дня.