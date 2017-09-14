Недвижимость в Болгарии: плюсы и минусы. Семинар 8 сентября
Почему Болгария популярна среди русскоговорящего населения в Израиле? Чем привлекает их эта страна и почему именно сейчас появился такой интерес?
Последний раз в этом сезоне пройдет бесплатный семинар компании „Дрийм Хоум“ Как выгодно купить недвижимость в Болгарии. 8 сентября 2017 года в 11:00 ч в отеле Leonardo Art Hotel у всех желающих будет возможность узнать из первых рук все о Болгарии и ее недвижимости от крупнейших строительных инвесторов на болгарском черноморском побережье. Запись на мероприятие уже открыта!
Что такое Болгария?
Солнечная страна с 378 км прибрежной полосы;
Средняя температура воздуха летом +28°С, морской воды +24°С;
Более 600 естественных минеральных источников;
3-е место в Европе по количеству ценнейших археологических находок;
8 млн. туристов ежегодно;
Уровень цен составляет 48-69% от среднего уровня по ЕС.
В пользу этой страны говорят также благоприятный круглогодичный климат, дешевая стоимость проживания и недвижимости, близость культурных традиций, широкие возможности для детского отдыха, высокое качество строительства недвижимости и комфортность жизни.
Чем еще Болгария интересна для иностранцев? Какова ситуация на местном рынке недвижимости сегодня и какие есть перспективы и возможности?
Цены
Источник: Акционный каталог сети супермаркетов Billa, август 2017 г.
По данным Евростат за 2016 год самый низкий уровень цен в ЕС зафиксирован именно в Болгарии – 48-69% от среднего уровня по ЕС. Немало иностранцев посещают Болгарию благодаря низким ценам в области медицины и здоровья – стоматологические услуги, эстетическая хирургия, бальнеологические процедуры.
Чаще всего специалистам компании „Дрийм Хоум“ задают вопросы касательно уровня цен на продукты питания и недвижимость:
Уровень цен на недвижимость в Болгарии по регионам
Недвижимость в Болгарии: плюсы и минусы. Семинар 8 сентября
Источник: аналитический отдел компании „Дрийм Хоум“, август 2017
Климат и 4 сильных сезона
Климат Болгарии на черноморском побережье страны меняется от умеренно континентального до субтропического. В Софии (340 км от моря) средняя температура в январе: +4-2 °С, в июле: +16-27 °С. На черноморском побережье средняя температура в январе: +1-6 °С, в июле: +19-30 °С. В Болгарии ярко выражены все четыре годовых сезона, нет природных и климатических катаклизмов.
Экономическая стабильность
С 2007 года Болгария является образцовым членом Европейского союза. Курс болгарской валюты твердо привязан к евро. Серьезная экономическая и политическая стабильность, солидные инфраструктурные проекты, финансированные ЕС (более 10 млрд. евро будут инвестированы в Болгарию в рамках программ ЕС в течение последующих лет), стабильная болгарская валюта, налог на прибыль 10%, отсутствие бюрократии.
Минимальный подоходный налог для бизнеса в Болгарии зафиксирован на уровне 10%. Это в два раза ниже, чем в среднем по Европе. Для сравнения, наивысшие налоговые ставки для компаний предусмотрены во Франции (34,4%), Бельгии (34,0%), Германии (30,2%), Португалии (29,5%) и Греции (29,0%).
Культура, быт и менталитет
Чувство находиться за границей, где тебя встречают как подобает европейской стране и при этом видеть вокруг себя исключительно доступные цены, конечно, подкупает многих. 80% населения Болгарии говорит на русском языке, но даже с остальными 20% местных жителей можно легко провести общение, ведь болгары славятся своим радушием и желанием прийти на помощь. По данным разных источников, более 500 тысяч русскоговорящих граждан из разных стран являются полноправными собственниками недвижимости на черноморском побережье Болгарии. Летом здесь повсюду слышна русская речь.
Спокойная жизнь и обеспеченность
Среди стран, с которыми Израиль подписал международную Конвенцию о социальной защите, находится и Болгария. Согласно этому соглашению, жители Израиля и других стран, с которыми Израиль заключил данную Конвенцию, имеют право на получение пособий, сохранность непрерывного страхования, возможность уплаты страховых взносов только в одной из двух стран проживания, регулирование получения пенсии по старости и инвалидности и т.д.
SPA, велнес и оздоровление!
Природа щедро одарила Болгарию не только солнцем и морем. Сегодня ее смело можно назвать „Центром оздоровительного и СПА туризма на Балканах“. Болгария богата месторождениями целебных минеральных вод и лечебных грязей, поддерживая тысячелетние традиции по их использованию на благо человека. По количеству месторождений минеральных вод Болгария занимает 2-е место в Европе после Исландии!
Болгария сегодня находится вне конкуренции в Европе по цене и качеству в области Спа, бальнео и велнес туризма круглый год.
Больше о возможностях проживания, развития бизнеса, эмиграции и вопросам покупки недвижимости в Болгарии можно узнать на бесплатном семинаре, который состоится 8 сентября 2017 года в Тель-Авиве. Эксперты по недвижимости в Болгарии готовы ответить на все вопросы заинтересованных лиц. Необходима предварительная регистрация.
Также предусмотрена возможность записаться на индивидуальную бесплатную консультацию до 14.09.2017
Записаться на бесплатный семинар и/или консультацию можно по телефону в Болгарии/ viber/whatsapp +359 895 777 770, по почте office@dreamhome-bg.ru, или заполнив формуляр по ссылке.