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С декабря в Израиле понизят тарифы на электричество | Фото: Thinkstock20.08 08:11   MIGnews.com

С декабря в Израиле понизят тарифы на электричество

На фоне реформ системы электроснабжения управление электроснабжения Израиля сообщило о намерении снизить цены для потребителей.

Начиная с декабря цены снизят на три процента.

Решение принято после изучения стоимости обслуживания электропередач в Израиле и в других странах мира. Управление пришло к выводу о том, что компонент тарифа на обслуживание системы электропередач в Израиле значительно и искусственно завышен. Израильская Электрическая Компания имеет право опротестовать это решение и попытаться доказать обратное.
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