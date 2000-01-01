20.08 08:11 MIGnews.com

С декабря в Израиле понизят тарифы на электричество

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На фоне реформ системы электроснабжения управление электроснабжения Израиля сообщило о намерении снизить цены для потребителей.Начиная с декабря цены снизят на три процента.Решение принято после изучения стоимости обслуживания электропередач в Израиле и в других странах мира. Управление пришло к выводу о том, что компонент тарифа на обслуживание системы электропередач в Израиле значительно и искусственно завышен. Израильская Электрическая Компания имеет право опротестовать это решение и попытаться доказать обратное.