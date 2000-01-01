20.08 09:06 MIGnews.com

В Израиле снимут пошлины на посылки стоимостью до $1000

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщениям израильской прессы, в ближайшие месяцы частным лицам разрешат получать посылки стоимостью до 1000 долларов без уплаты пошлин и налогов.Реформу готовят министерство экономики и министерство финансов - в рамках борьбы за снижение стоимости жизни.С этой целью создана специальная комиссия, которая определит параметры ограничений для импорта частными лицами. Предполагается, что таможня авторизует возможность ввоза большего количества товаров для личного потребления.Также планируется серьезно смягчить правила ввоза запасных частей для транспортных средств - что резко снизит их стоимость на внутреннем израильском рынке. В настоящее время министерство транспорта уже снизило количество запасных частей, требующих его специального разрешения с 20 тысяч до 70. Теперь планируется ввести беспошлинный ввоз, что сделает заказ запчастей за границей частными лицами экономически оправданным.