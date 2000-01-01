Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Израиле снимут пошлины на посылки стоимостью до $1000 | Фото: Thinkstock20.08 09:06   MIGnews.com

В Израиле снимут пошлины на посылки стоимостью до $1000

По сообщениям израильской прессы, в ближайшие месяцы частным лицам разрешат получать посылки стоимостью до 1000 долларов без уплаты пошлин и налогов.

Реформу готовят министерство экономики и министерство финансов - в рамках борьбы за снижение стоимости жизни.

С этой целью создана специальная комиссия, которая определит параметры ограничений для импорта частными лицами. Предполагается, что таможня авторизует возможность ввоза большего количества товаров для личного потребления.

Также планируется серьезно смягчить правила ввоза запасных частей для транспортных средств - что резко снизит их стоимость на внутреннем израильском рынке. В настоящее время министерство транспорта уже снизило количество запасных частей, требующих его специального разрешения с 20 тысяч до 70. Теперь планируется ввести беспошлинный ввоз, что сделает заказ запчастей за границей частными лицами экономически оправданным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:10
Израиль против соглашения России и США по Сирии
08:27
Пост убитого в Тапуах террориста: я получил то, что хотел
08:11
С декабря в Израиле понизят тарифы на электричество
07:49
Террористы планировали взорвать собор Саграда Фамилиа
07:11
Барселона: мусульмане провели акцию против терроризма
05:25
Крупнейший астероид приближается к Земле
03:29
Продукт, уменьшающий аппетит и предотвращающий переедание
00:11
Суд отказал изнасилованной Романом Полански в закрытии дела
23:40
Цукерберг уходит в декрет
21:29
Эрдоган: глава МИД Германии должен знать свое место
20:28
Испания усилила контроль на границе с Францией
19:51
Нападение на перекрестке Тапуах: террорист убит
19:29
Star Wars: про Оби-Ван Кеноби снимут отдельный фильм
18:15
Попытка теракта в Самарии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus