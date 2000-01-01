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Мировой производитель оружие объявил Израилю бойкот | Фото: Israel Defense Forces/Flickr20.09 16:38   MIGnews.com

Мировой производитель оружия объявил Израилю бойкот

Один из ведущих поставщиков стрелкового оружия армиям и полиции многих стран – немецкая компания с мировым именем Heckler & Koch – объявила о том, что перестанет продавать оружие Израилю, который окрестила "коррумпированным режимом".

Согласно новой политике правительства ФРГ, компаниям будет впредь крайне сложно получить разрешение на экспорт оружия в зоны военных конфликтов и в ряд стран с коррупцией, к которым Берлин, помимо Израиля, отнес Мексику, Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Малайзию, Индонезию и все африканские страны.

Как компания сообщила в своем ежегодном отчете, теперь ее продукция будет продаваться так называемым "зеленым странам" – то есть, государствам-членам НАТО или "эквиваленту НАТО" (Япония, Швейцария, Австралия и Новой Зеландии) и странам, соответствующим индексу коррумпированности Transparency International и индексу демократии Economist Intelligence Unit.

Хотя представители Heckler & Koch не ответили на запрос журналистов из The Jerusalem Post, министерство экономики Германии написало электронное письмо, в котором сообщили о том, что им известно о данной опубликованной в СМИ информации, комментировать решения частной компании они тоже отказались.

Как пишет британская газета The Guardian, это решение делает Heckler & Koch первой оружейной компанией с более этической стратегией экспортного контроля, чем у ее собственного правительства. В прошлом году компанию очень сильно критиковали из-за обвинений в незаконном экспорте около 9,5 тысяч автоматических винтовок G3 в Мексику с 2003 по 2011 год.

По различным оценкам, с момента своего основания в 1949 году из оружия Heckler & Koch были убиты более 2 млн. человек, включая Усаму бен Ладена, которого американский спецназ застрелил из штурмовой винтовки HK416 в 2011 году.
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