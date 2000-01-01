20.12 10:10 MIGnews.com

Директор Teva - Нетаниягу: 1700 работников будут уволены

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Директор фармакологического концерна Teva Карл Шульц встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.Шульц отверг требование правительства “пересмотреть” решение об увольнении 1700 работников в Израиле.В ходе переговоров, в которых приняли также участие министр финансов Моше Кахлон и министр социальной защиты Хаим Кац Шульцу не угрожали и не пытались его шантажировать отменой налоговых льгот.Шульц заявил, что иерусалимские фабрики Teva не могут продолжать работать, поскольку издержки на них на десятки процентов превосходят издержки на предприятиях концерна в других странах мира.на заводах в Иерусалиме заняты 1100 человек. Teva также планирует закрыть фабрики в Кирьят-Шмона, Шохам и Ашдоде.