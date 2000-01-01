20.12 22:15 MIGnews.com

Курс биткоина резко изменил вектор

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За последние сутки курс биткоина упал на 13.8%, сообщает CoinMarketCap.Сообщается, что к 09:35 по мск, стоимость криптовалют снизилась до 16 753 долларов за одну монету. К этом времени капитализация электронной валюты составила 274,7 миллиардов долларов.При открытии 17 декабря на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc), стоимость контрактов на январь 2018 года достигла 20,6 тысяч долларов. И в тот же день резко подскочил курса цифровой валюты, преодолев максимальный уровень стоимости в истории, поднявшись до 20 тысяч долларов за одну единицу электронной валюты. А общая капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов.