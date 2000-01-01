21.06 21:48 MIGnews.com

Одобрено строительство 7000 квартир за "зеленой чертой"

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Канцелярия главы израильского правительства дала зеленый свет муниципальной комиссии по планированию и строительству Иерусалима для обсуждения строительства около 7 тысяч единиц жилья за пределами так называемой "зеленой линии".Согласно информации газеты "Исраэль Хайом", из указанного числа около 3500 единиц жилья должны быть построены в Гило, еще около 2200 – в Хар-Хома, 900 – в Писгате-Зееве, 500 – в Рамат-Шломо и еще 100 в Рамоте.После решения канцелярии дальнейшая процедура одобрения "проблемного" строительства будет ускорена с тем, чтобы можно было максимально быстро начать возведение жилья.Заместитель мэра и председатель комиссии по планированию и строительству Меир Тургеман одобрил данный шаг."Я поздравляю премьер-министра, который ускорил этот процесс и разморозил замороженное строительство ... В Иерусалиме немного земельных ресурсов, и мы не может предложить никакие решения молодым парам. Поэтому это очень важный шаг", - цитирует его "Аруц Шева".Тургеман также выразил надежду, что Нетаниягу одобрит и остальные проекты, предполагающие строительство тысяч жилых единиц для еврейских жителей в столичном районе Гиват а-Матос.