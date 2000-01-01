Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Одобрено строительство 7000 квартир за `зеленой чертой` | Фото: Thinkstock21.06 21:48   MIGnews.com

Одобрено строительство 7000 квартир за "зеленой чертой"

Канцелярия главы израильского правительства дала зеленый свет муниципальной комиссии по планированию и строительству Иерусалима для обсуждения строительства около 7 тысяч единиц жилья за пределами так называемой "зеленой линии".

Согласно информации газеты "Исраэль Хайом", из указанного числа около 3500 единиц жилья должны быть построены в Гило, еще около 2200 – в Хар-Хома, 900 – в Писгате-Зееве, 500 – в Рамат-Шломо и еще 100 в Рамоте.

После решения канцелярии дальнейшая процедура одобрения "проблемного" строительства будет ускорена с тем, чтобы можно было максимально быстро начать возведение жилья.

Заместитель мэра и председатель комиссии по планированию и строительству Меир Тургеман одобрил данный шаг.

"Я поздравляю премьер-министра, который ускорил этот процесс и разморозил замороженное строительство ... В Иерусалиме немного земельных ресурсов, и мы не может предложить никакие решения молодым парам. Поэтому это очень важный шаг", - цитирует его "Аруц Шева".

Тургеман также выразил надежду, что Нетаниягу одобрит и остальные проекты, предполагающие строительство тысяч жилых единиц для еврейских жителей в столичном районе Гиват а-Матос.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:27
Из-за поощрения террора: Израиль отменил помощь палестинцам
20:58
В Иерусалиме ортодокс-псих изрисовал синагогу свастиками
20:26
Брюссельский террорист симпатизировал ISIS
19:57
Рухани: Мусульмане всего мира, объединяйтесь против Израиля
19:30
В Беэр-Шеве впервые пройдет гей-парад
19:15
Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма
18:59
BDS сорвало лекцию израильского депутата в Берлине
18:38
Нетаниягу встретился с Джаредом Кушнером
17:55
"У Израиля нет стратегии в отношении иранского атома"
17:28
Опубликовано фото и имя брюссельского террориста
16:50
Министр Кара: переворот в Саудии в интересах Израиля
16:15
Новый закон регулирует права работников по ремонту квартир
16:13
"Если Хизбалла атакует Израиль, ЦАХАЛ должен мстить Ирану"
15:49
Иран: произошедшее в Саудовской Аравии - путч
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus