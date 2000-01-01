22.06 07:18 MIGnews.com

Галант в Ашкелоне: стройка соцжилья, масштабные проекты

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Министр строительства Йоав Галант побывал в среду, 21 июня, в Ашкелоне, где встретился с представителями руководства города, членами городского совета, сотрудниками местного филиала министерства строительства, и с исполняющим обязанности мэра Ашкелона Томером Гламом, представляющим партию “Кулану”, к которой принадлежит и сам Йоав Галант.По результатам переговоров с руководством города было принято решение провести капитальный ремонт городского бассейна в Ашкелоне, расположенного на бульваре “Офер”. Стоимость проекта оценивается в пять миллионов шекелей. Будет также расширен и отремонтирован городской клуб для подростков в районе Гиват-Цион, модернизирован городской стадион. Государство также профинансирует создание парка для экологичных видов спорта в районе “Агамим”.В ближайшие месяцы уже начнется строительство домов для пожилых людей. Государство выделит 700 тысяч шекелей на ремонт социального жилья. Министерство строительство объявит тендер на строительство 500 единиц жилья для репатриантов. Министр строительства Йоав Галант дал поручение сотрудникам Земельного управления обсудить модернизацию торгового центра “Шимшон Бет” в рамках проекта “Новое рядом со старым”, внесенного в зонтичное соглашение о глобальном развитии города. Будет также рассмотрена возможность замены асбестовых крыш в районах Гиват-Цион и Рамат-Эшколь, подобно тому, как было сделано в других городах страны.“У Ашкелона есть все для успеха: и привлекательное расположение, и энергичный мэр, продвигающий город вперед, и полная поддержка правительства Израиля, министерства финансов и министерства строительства. - отметил Йоав Галант. - Есть все необходимое для того, чтобы этот город преуспевал, и мы приложим все необходимые усилия для этого. Я вижу в Ашкелоне огромный потенциал, и я обещаю его жителям: вы получите гораздо больше, чем ожидаете”.Исполняющий обязанности мэра города Томер Глам, в свою очередь, поблагодарил министра за такие хорошие новости для жителей Ашкелона.“Вас характеризует искренняя забота о малообеспеченных слоях населения, и здесь я с вами полностью солидарен”, - отметил Глам.