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flickr 22.07 03:33   MIGnews.com

Россия поставит Китаю двигатели для вертолетов Ми-17

Россия поставит Китаю двигатели для модернизации вертолетов Ми-17 .Об этом рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он объяснил, что Москва и Пекин на МАКС-2017 заключили соглашение о поставке четырех вертолетных двигателей ВК-2500, которые установят на вертолеты Ми-17. Поставку осуществят в 2018 году, передает "Политика Сегодня".

Ми-17 предназначены для грузопассажирских перевозок и применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях. На данный момент выпущено свыше 12 тысяч машин Ми-8/12.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году проходит с 18 по 23 июля в Жуковском.
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