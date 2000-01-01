Россия поставит Китаю двигатели для вертолетов Ми-17
Россия поставит Китаю двигатели для модернизации вертолетов Ми-17 .Об этом рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он объяснил, что Москва и Пекин на МАКС-2017 заключили соглашение о поставке четырех вертолетных двигателей ВК-2500, которые установят на вертолеты Ми-17. Поставку осуществят в 2018 году, передает "Политика Сегодня".
Ми-17 предназначены для грузопассажирских перевозок и применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях. На данный момент выпущено свыше 12 тысяч машин Ми-8/12.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году проходит с 18 по 23 июля в Жуковском.