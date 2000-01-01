21.08 16:56 MIGnews.com

Израиль: зарплаты учителей за последние годы сильно выросли

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Отдел главного экономиста министерства финансов опубликовал еженедельный отчет. Новый отчет, представленный на официальном сайте ведомства, среди прочего, был посвящен актуальной с учетом начала нового учебного года теме: уровню зарплат педагогов в Израиле.В отчете указано, что для привлечения наиболее квалифицированных, образованных и одаренных преподавателей в систему школьного образования основополагающим фактором является начальная заработная плата, а не ее повышение по мере работы.За последние десять лет зарплаты учителей в Израиле существенно выросли. Главный экономист Минфина, проанализировав представленные Центральным статистическим бюро данные, указывает, что средняя зарплата учителей растет быстрее среднеизраильской заработной платы и существенно ее превышает. Он связывает этот факт с реализацией реформ “Офек хадаш” и “Оз ле-Тмура”, которые были проведены в системе образования Израиля в последние годы.Однако в Израиле наблюдается существенный разрыв между зарплатой начинающих учителей и зарплатой их коллег, много лет проработавших в преподавании, причем наиболее значительна эта разница в начальных школах. Причиной этого является значительное повышение зарплаты учителей на поздних этапах карьеры (свыше 10 лет преподавания). Последние договоренности с “Гистадрутом” о заработной плате учителей постепенно исправляют это несоответствие, и главный экономист в своем отчете указывает, что эту тенденцию необходимо соблюдать и в будущих соглашениях.По соотношению средней заработной платы учителей к средней зарплате лиц с образованием выше среднего по странам OECD Израиль занимает шестое место. Возглавляет рейтинг Люксембург, далее следуют Греция, Бельгия, Финляндия, Германия и Израиль.