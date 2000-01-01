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Shell может купить израильские газовые месторождения | Фото: Thinkstock21.08 08:50   MIGnews.com

Shell может купить израильские газовые месторождения

Энергетический гигант Royal Dutch Shell рассматривает перспективу покупки израильских и кипрских газовых месторождений и превращения Восточного Средиземноморья в крупный центр добычи природного газа.

Shell планирует приобрести долю израильского месторождения Левиафан. Газ с Левиафан, вместе с газом с кипрского месторождения Афродита, где компании принадлежит 35% акций будет поставляться на завод по сжижению газа в Египте.

Партнеры в разработке Левиафан, компании Noble Energy Inc. and Delek Drilling LP ищут инвесторов на проект создания инфраструктуры транспортировки газа, стоимость которого оценивается в 3,75 миллиарда долларов.

Израильский Левиафан, кипрская Афродита и египетский Зохр могут создать гигантский центр добычи и транспортировки газа прямо на пороге основного потребителя - Европы.

Shell и разработчики Левиафан отказываются комментировать данную информацию.
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