21.08 08:50 MIGnews.com

Shell может купить израильские газовые месторождения

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Энергетический гигант Royal Dutch Shell рассматривает перспективу покупки израильских и кипрских газовых месторождений и превращения Восточного Средиземноморья в крупный центр добычи природного газа.Shell планирует приобрести долю израильского месторождения Левиафан. Газ с Левиафан, вместе с газом с кипрского месторождения Афродита, где компании принадлежит 35% акций будет поставляться на завод по сжижению газа в Египте.Партнеры в разработке Левиафан, компании Noble Energy Inc. and Delek Drilling LP ищут инвесторов на проект создания инфраструктуры транспортировки газа, стоимость которого оценивается в 3,75 миллиарда долларов.Израильский Левиафан, кипрская Афродита и египетский Зохр могут создать гигантский центр добычи и транспортировки газа прямо на пороге основного потребителя - Европы.Shell и разработчики Левиафан отказываются комментировать данную информацию.