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Кахлон отменил пошлины на текстиль, электронику и игрушки | Фото: Thinkstock22.01 13:02   MIGnews.com

Кахлон отменил пошлины на текстиль, электронику и игрушки

Министр финансов Моше Кахлон подписал распоряжения, которые приведут к отмене таможенных пошлин на ряд товаров народного потребления в рамках программы снижения стоимости жизни.

Будут отменены пошлины на одежду и отдельные виды текстиля, домашние электроприборы - холодильники, морозилки и духовки, осветительные приборы, спортивные товары, игрушки и косметику.

Распоряжения подписаны в рамках программы “Нетто Мишпаха”. Потери для бюджета от отмены пошлин составят 543 миллиона шекелей, от отмены налога на покупку - 245 миллионов шекелей.
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