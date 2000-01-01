22.01 13:02 MIGnews.com

Кахлон отменил пошлины на текстиль, электронику и игрушки

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Министр финансов Моше Кахлон подписал распоряжения, которые приведут к отмене таможенных пошлин на ряд товаров народного потребления в рамках программы снижения стоимости жизни.Будут отменены пошлины на одежду и отдельные виды текстиля, домашние электроприборы - холодильники, морозилки и духовки, осветительные приборы, спортивные товары, игрушки и косметику.Распоряжения подписаны в рамках программы “Нетто Мишпаха”. Потери для бюджета от отмены пошлин составят 543 миллиона шекелей, от отмены налога на покупку - 245 миллионов шекелей.