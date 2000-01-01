22.06 20:22 MIGnews.com

Qatar Airways купит 4,75% акций American Airlines

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Авиакомпания Qatar Airways заявила в четверг, 22 июня, что намерена купить долю в American Airlines, в размере до 4,75%, и надеется получить пассивный пакет акций в американской авиакомпании."Qatar Airways верит в основы American Airlines, и намерена занять пассивную позицию в компании без участия в управлении, операциях или управлении", - сказано в сообщении.В заявлении авиакомпании также говорится, что ее инвестиции не превысят 4,75% без предварительного согласия правления American Airlines.