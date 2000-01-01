22.08 16:01 MIGnews.com

В Явне и Офакиме построят сотни квартир

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Министерство финансов сообщает об очередном удачном тендере на строительство жилья в рамках программы “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”).Застройщикам проданы участки под строительство жилых домов в Явне и Офакиме.В Явне были проданы три участка на 334 квартиры. Три различных инвестора выиграли тендер на постройку многоэтажных жилых домов в рамках трех проектов: на 164 единицы жилья, на 85 единиц жилья и еще на 85 единиц жилья.Квартиры будут продаваться льготникам проекта по цене на 30% ниже рыночной. Начальная стоимость квартиры площадью 80 квадратных метров составит 821.375 шекелей (скидка 350.721 шекель), квартира площадью 110 квадратных метров будет продаваться, начиная с 1.095.014 шекелей (скидка 467.563 шекелей), квартира площадью 125 метров будет стоить от 1.231.834 шекеля (скидка 525.984 шекеля).В Офакиме проект на 62 единицы жилья предусматривает скидку для льготников проекта “Цена для новосела” 22%-25% от рыночной цены аналогичных квартир.Квартира площадью 80 квадратных метров будет стоить от 417,395 шекелей (после скидки в 142.858 шекелей и подарка (“маанак”) в рамках программы “Цена для новосела” на сумму 60.000 шекелей). Начальная цена квартиры площадью 100 квадратных метров составит 527.141 шекель (после скидки 161.906 шекелей и “маанака” 60.000 шекелей). Квартира площадью 120 квадратных метров обойдется в сумму от 636.887 шекелей (после скидки 180.953 шекеля и “маанака” 60.000 шекелей).