22.09 12:46 MIGnews.com

В поиске решения

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Минфин меняет правила "Цены для новосела".На следующей неделе Совет Земельного управления обсудит ряд предложений, касающихся программы "Цена для новосела". На обсуждение совета будет вынесено несколько предложений по изменению правил программы, среди них продление срока действия программы до 2019 года (согласно заявлениям министра финансов Моше Кахлона) и сокращение срока запрета на продажу квартиры, приобретенной в рамках программы.На сегодняшний день, согласно условиям программы "Цена для новосела", покупатель квартиры по льготной цене не имеет право продать ее в течение 5 лет с момента получения ключа. Вместе с этим, программа никак не ограничивает владельца квартиры при сдаче ее в аренду. В последнее время, на фоне медленного продвижения процесса строительства, все чаще начали раздаваться голоса, что фактически запрет на продажу квартиры превышает 5 лет, учитывая срок, который проходит между лотереей и началом строительства. Вопрос встал с особой остротой после начала публикаций министерствами финансов и строительства массовых лотерей на десятки тысяч единиц жилья, включающих проекты, в которых еще даже не начат процесс получения разрешения на строительство. Согласно последним данным, опубликованным Кабинетом по решению жилищного вопроса, на конец августа были получены разрешения на строительство 5.609 квартир — порядка 23% от 24.300 квартир, разыгранных в рамках программы. 8.131 квартира (34%) получили обусловленные разрешения на строительство (предпоследний этап в процессе получения разрешения на строительство). Всего подрядчики подали просьбы на получение разрешения на строительство 2.425 квартир (10% от общего количества), на строительство трети квартир в программе еще не поданы подобные просьбы, а часть строительных площадок расположены в районах, в которых от местных органов власти требуется проведение работ по развитию земельного участкаВ некоторых из проектов может пройти до 18 месяцев после проведения лотереи до передачи земельного участка подрядчику. В результате возникает ситуация, при которой счастливчики, выигравшие квартиры в лотерее по льготной цене, должны ждать пока подрядчик получит разрешение на строительство, зато пока дом будет строится, и затем еще 5 лет до того момента, пока квартиру можно будет продать. По самым скромным подсчетам речь идет о 7-8 годах, но вполне может быть и 10 лет.На фоне ярко выраженного недовольства участников лотерей, в министерствах строительства и финансов приняли решение изменить критерий и запретить продажу квартиры в течение 5 лет со дня получения "Тофес 4" (формы об окончании строительства) или в течение 7 лет со времени проведения лотереи — в зависимости от того, что наступит раньше. Так как большинство лотерей в рамках программы "Цена для новосела" проводятся задолго до начала строительства, то можно предположить, что 7 лет со дня лотереи истекут раньше, чем 5 лет со дня получения ключей от квартиры.