22.09 15:06 MIGnews.com

Строить стали меньше

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Спрос упал, а с ним и объемы строительства.Количество квартир, строительство которых было начато между июлем 2016 года и июнем 2017 года, сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным показателем за июль 2015 года — июнь 2016 года.Согласно данным, опубликованным во вторник, 12 сентября, Центральным статистическим бюро, с июля 2016 года по июнь 2017 года было начато строительство 50.330 квартир по сравнению с 52.775 за 12 предыдущих месяцев. Также из данных ЦСБ следует, что во втором квартале 2017 года было начато строительство 10.030 квартир, что на 24% меньше, чем в первом квартале 2017 года — 13.263 квартиры. Речь идет о наиболее низком показателе с третьего квартала 2012 года, но вместе с этим в ЦСБ подчеркивают, что квартальные данные могут пройти поправку, так как они основаны на количестве выданных разрешений на строительство, но компании зачастую начинают строить еще до получения разрешений. В Ассоциации подрядчиков обвиняют в сложившейся ситуации правительство, которое выделяет земли только на строительство проектов "Цена для новосела".В отчете ЦСБ бросается в глаза значительное сокращение нового строительства в Рош а-Аине (48,7%), Нетании, Петах-Тикве и Бейт-Шемеше (41% в каждом из городов). Именно эти города являются "районами спроса", в которых в последние годы были построены новые районы. Вместе с этим объемы нового строительства растут на периферии: в Кирьят Моцкин и Нетивот объемы нового строительства выросли на 425%, в Лоде на 300%.Что касается готовых квартир, то во втором квартале 2017 года было закончено строительство почти 11.070 квартир, что меньше, чем в первом квартале 2017 года, когда было закончено строительство 12.376 квартир. Почти 29% квартир было построено в домах с одной или двумя квартирами (частные дома и дома для двух семей), 22% — в домах высотой 10 этажей и более. В период с июля 2016 года по июнь 2017 года было закончено строительство 48.700 квартир, что на 15,9% больше, чем июль 2015-июнь 2016.В конце июня 2017 года в процессе строительства находились 113.179 квартир, что чуть меньше, чем в предыдущем квартале — 114.288 квартир.